Covid-19 sürecinde Avrupa'daki sağlık politikaları konuşuldu

Covid-19 Sürecinde Avrupa'daki Sağlık Politikaları, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nün düzenlediği online panelde tartışıldı.

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (AKVAM) tarafından "Covid-19 Sürecinde Avrupa'daki Sağlık Politikaları" konulu çevrim içi panel düzenlendi. Moderatörlüğünü AKVAM Müdürü Prof. Dr. Hale Balseven'in yaptığı programın açılış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı gerçekleştirdi. Prof. Dr. Arıcı, ABD ve Avrupa'da özelleştirme ağırlıklı sağlık politikalarının bu süreçte başarısız olduğunu ifade ederek, Türkiye'de kamu ağırlıklı sistem nedeniyle hastanelerde doluluk yaşanmasına rağmen sağlık sistemimizin çok daha başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

"En çok etki yatılı bakım kurumlarında yaşandı”

AKVAM Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çoban, "Avrupa'da Uzun Dönem Bakım Kurumlarında Covid-19'un Etkileri" konulu sunum yaptı. Çoban, uzun dönem bakım kurumlarında hastaların fazla olması, sosyal izolasyonun ayarlanması ve yatak sayılarının fazlalığı nedeniyle salgının hızla yayıldığını ifade etti. Avrupa'nın en çok bu kurumlarda salgını yönetmede zorlandığını belirten Çoban, salgının öncelikle yatılı bakım kurumlarını vurduğunu ve hasta yoğunluğu nedeniyle en çok kayıpların buralarda yaşandığını söyledi.

“AB ekonomik anlamda uzun sürede toparlanamayacak”

Berlin Education& Consulting Direktörü Zeki Çağlar ise "Covid-19'un Avrupa'ya Öğrettikleri: Sağlık Politikaları Perspektifleriyle" konulu sunumunda AB'nin sağlık hizmetleri konusunda yetersiz olduğunun gözlemlendiğini belirtti. Çağlar, pandemi döneminde kurumların kendi aralarında sıkıntı yaşadığını belirterek "Ülkeler arası ayrılık, rekabet ve kaos ile kurumsal bazlı sorunlar sürecin başarızlığına neden oldu” ifadesini kullandı. Avrupa sağlık sistemin salgına hazırlıksız yakalandığını söyleyen Çağlar, insanların hayatını alt üst eden pandeminin çok sayıda kayıpla ekonomik anlamda da büyük sıkıntıları beraberinde getirdiğini ifade etti. Çok sayıda izleyicinin takip ettiği çevrimiçi yapılan program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.