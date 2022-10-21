Covıd-19'un ardından Türkiye'yi ziyaret eden Romanyalı gazeteciler Antalya'ya hayran kaldı

Romanya devlet kanallarının ve yazılı basın organlarının temsilcileri, Covid-19'un ardından turizmde hizmet kalitesini değerlendirmek üzere Türkiye'yi ziyaret etiler. Gazeteciler Antalya'nın Romanya'da en popüler tatil destinasyonu olduğunu söyledi.

Antalya'nın Belek tatil beldesinde Granada Luxury Belek'te konaklayan basın grubu, dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un Türkiye turizmine olumsuz bir etkisi bulunup bulunmadığına dair incelemelerde bulundu. Otel yönetimiyle görüşen Romanyalı basın grubu, Antalya'nın Romanya'da en popüler tatil destinasyonu olduğunu ifade ettiler. Bölgeyi, “Bir Akdeniz cenneti” olarak tasvir eden basın mensupları, yaz sezonu kapanmış olsa bile ekim ayının ortalarında bile bölgenin ikliminin tatil için son derece elverişli olduğunun altını çizdi.

Antalya'nın kültür, tarih ve doğanın mükemmel bir birleşimini sunduğunu ve Romanyalı tatilcilerin 2023 için, mutlaka Antalya'yı ve Türkiye'yi tercih edeceklerini belirtti.

Granada Luxury Belek Otel'de Akdem Travel Romanya operatörü Tui Travel Center iş birliği ile gerçekleşen organizasyonda, Romanya ulusal basınından TV kanalları, dergiler ve radyo kanalları temsilcileri yer aldı. Hem Alanya bölgesinde hem Belek bölgesinde yer alan otelleri ile Romanya pazarında sağlam bir yere sahip olan otel yetkilileri, basın grubuna otelleri ve Antalya hakkında bilgiler verdi. Basın grubu, otelden çokça görüntü aldı ve özellikle Türk kültürüne dair detayları inceledi.