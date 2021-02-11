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Çukurlu günlerden mutlu sona

Fraport TAV Antalyaspor Hasan Subaşı tesislerinin yanında bulunan ve yıllardır atıl halde bekleyen yaklaşık 15 metre derinlikteki çukur alan hafriyat malzemeleriyle doldurularak yeniden tesislere kazandırılıyor.


Hasan Subaşı Tesisleri'nin yanında bulunan ve 1996 yılında Antalyaspor Vakfı tarafından bir işletmeye belli bir süreyle kiralanan, ancak arsa imar ve ruhsat sıkıntısı dolayısıyla yıllardır atıl durumda olan çukur sahanın doldurulup yeniden çim zeminli saha olarak yapılması planlanıyor.


Yaklaşık 6 dönümü kaplayan ve 15 metre derinliği sahip alanda 1 adet standart ölçülerde futbol sahası ile bitişik nizam antrenman sahalarının yapılması planlanıyor. Hayata geçirilecek projenin yine Fraport TAV Antalyaspor alt yapısında top koşturan yaklaşık 400 genç sporcuya hizmet etmesi hedefleniyor.

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