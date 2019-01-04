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Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi

Antalya’da kamp yapan ekiplerden Fenerbahçe, Kayserispor, Boluspor, Antalyaspor ve birçok takımın futbolcuları, Cuma Namazı’nı Belek’te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii’nde kıldı.

Antalya'da kamp yapan ekiplerden Fenerbahçe, Kayserispor, Boluspor, Antalyaspor ve birçok takımın futbolcuları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı. Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi gösterilirken, sarı-lacivertli futbolcu Yassine Benzia da kıyafetiyle dikkat çekti.


İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımların bazıları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı. Cuma Namazı çıkışında özellikle Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi vardı. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki önemli isimlerinden Yassine Benzia, kıyafetiyle dikkat çekti. Fenerbahçe forması giyen Benzia ve Aatif'ın, Antalyaspor'da oynayan Aly Cissokho, Doukara ve Mevlüt Erdinç'le yaptıkları sohbet dikkatlerden kaçmadı. Cuma Namazı'na gelen vatandaşlar, özellikle Fenerbahçe forması giyen isimlerle fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

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