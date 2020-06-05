İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cuma namazı için stat açıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, İl Müftülüğünün talebi doğrultusunda, Meydankavağı Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Stadı’nı da Cuma namazları için açtı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, İl Müftülüğünün talebi doğrultusunda, Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Stadı'nı da Cuma namazları için açtı. Statta kılınan Cuma Namazı için Muratpaşa Belediyesi, tek kullanımlık seccade ve yıkanabilir maske dağıtımı yaptı.


Korona virüs salgını dolayasıyla uzun bir aranın ardından geçen hafta kılınan Cuma namazıyla camiler yeniden cemaatle ibadete açıldı. Kılınan ilk Cuma namazı için Muratpaşa'da 8 kapalı pazar yeri, belediye tarafından namaza uygun hale getirilirken bu hafta belediyenin Uğur Mumcu Stadı da Cuma namazı için açıldı. Statta Cuma namazı için Muratpaşa Belediyesi, cemaate tek kullanımlık seccade ve yıkanabilir maske dağıttı. Bununla birlikte gelenlerin ellerini steril hale getirmesi de sağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.