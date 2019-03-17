İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan ve dünya rekoru bir zamanda tamamlanan 3.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan ve dünya rekoru bir zamanda tamamlanan 3. Etap Raylı Sistem'in Varsak-Otogar hattının açılışını gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, güzergahtaki vatandaşları selamladı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etmesinin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 ay gibi dünya rekoru bir sürede tamamlanan 3. Etap Raylı Sistem'in 10 kilometrelik Varsak-Otogar hattının hizmete açılışını gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den raylı sistem hattıyla ilgili bilgiler aldı. Ardından test sürüşünü gerçekleştiren Erdoğan, korna çalarak çevredeki vatandaşları selamladı.


Erdoğan test sürüşünün ardından havayoluyla kentten ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.