Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetzede Zülfiye teyze ile telefonda görüştü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan iş yerlerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişçi esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, selden dolayı tahribat uğrayan pide dükkanını ziyaret ederek dükkanda bulunan Zülfiye Ceylan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" şeklinde konuştu.

Kumluca'da dün yaşanan sel sonrası kent merkezinde bulunan yollardaki çamurların temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişçi, kent merkezinde iş yeri zarar gören esnafı gezerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakanlar, vatandaşlarla sohbet ederek iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Bakan Soylu, bir çay ocağının sahibi olan Vedat Sarıyer ile görüşerek iş yerinde oluşan masrafı kendisinin karşılayacağını ifade etti.

Bu sırada pide restoranı işletmecisi Zülfiye Ceylan (75) Bakan Soylu ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun. Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Ellerinden öperim. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" ifadelerini kullandı.

Ceylan ise "Allah razı olsun. Başkanım siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrümde senin olsun oğlum" dedi.

Erdoğan ile görüşmesinden sonra duygularını dile getiren Ceylan, "Gece 03.00'de sel her şeyi götürdü. Apartmanda izledim ama bir şey yapamadım. Dükkanımda malzemelerim gitti. Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Hanımına selam söylemesini ve gözlerinden öptüğümü söyledim. Ben onların zamanında böyle huzur, mutluluk gördüm. Dünya durdukça dursun" şeklinde konuştu.