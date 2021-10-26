Cumhuriyet Bayramı coşkusu Antalya DOB'da yaşanacak

yıl dönümü dolayısıyla 30 Ekim Cumartesi akşamı saat: 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Muammer Sun'un ‘Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri' konserini gerçekleştirecek.

Cumhuriyet döneminin en önemli bestecilerinden ve müzik eğitimcilerinden Muammer Sun'un, ülkenin fedakarlıklar ile nasıl kurulduğunu anlatan ‘Kurtuluş' ve ‘Cumhuriyet' filmleri için bestelediği eserlerin seslendirileceği konserde orkestrayı şef Ömer Yöndem yönetecek. Antalya DOB korosunun şef Mahir Seyrek tarafından hazırlandığı konserde soprano Aslı Ayan solist olarak sahne alacak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilir.