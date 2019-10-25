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Cumhuriyet Bayramı'nda Zıp Zıp Park ücretsiz olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, Başkan Muhittin Böcek’in Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak 29 Ekim Salı günü çocuklara ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, Başkan Muhittin Böcek'in Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak 29 Ekim Salı günü çocuklara ücretsiz hizmet verecek.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çocuklara Cumhuriyet Bayramı sürprizi yaptı. Çocukların Cumhuriyet coşkusunu en güzel şekilde yaşaması için Büyükşehir Belediyesi'ne ait çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, 29 Ekim Salı günü kapılarını ücretsiz açacak, 2-15 yaş arası çocuklar Zıp Zıp Park'ta eğlenceye doyacak. Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş tarafından işletilen kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park'ın içinde şişme ünite oyun grupları, trambolin, kaydıraklı oyun grubu ve macera parkuru bulunuyor. Çocuklar oyun parkında doyasıya eğlenirken aileleri de alan içindeki kafeteryada vakit geçirebiliyor.

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