Cumhuriyet için yüzdüler

Cumhuriyet Kupası'nda yarışan Antalyaspor yüzme takımı, şampiyonadaki 32 altın madalyanın 26'sını alarak başarı gösterdi.

Antalyaspor yüzme takımı, 28-29 Ekim tarihlerinde Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakalarına katıldı. Takım, ilk gününde 16 altın madalyanın 12'sini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda devam eden 9-10 yaş müsabakasında ise 16 altın madalyanın 14'ünü aldı. 9 Antalya kulübünün yanı sıra, Salihli Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü gibi kulüplerin de katıldığı yarışlarda 193 sporcu Cumhuriyet için kulaç attı.