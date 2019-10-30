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Cumhuriyet için yüzdüler

Cumhuriyet Kupası’nda yarışan Antalyaspor yüzme takımı, şampiyonadaki 32 altın madalyanın 26’sını alarak başarı gösterdi.

Cumhuriyet Kupası'nda yarışan Antalyaspor yüzme takımı, şampiyonadaki 32 altın madalyanın 26'sını alarak başarı gösterdi.


Antalyaspor yüzme takımı, 28-29 Ekim tarihlerinde Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakalarına katıldı. Takım, ilk gününde 16 altın madalyanın 12'sini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda devam eden 9-10 yaş müsabakasında ise 16 altın madalyanın 14'ünü aldı. 9 Antalya kulübünün yanı sıra, Salihli Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü gibi kulüplerin de katıldığı yarışlarda 193 sporcu Cumhuriyet için kulaç attı.

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