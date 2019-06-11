Cumhuriyet Mahallesi'nde 2'nci etap başladı

Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde 33 sokağı kapsayan yenileme çalışmalarına başladı. 3 hafta içinde bitirilmesi hedeflenen çalışmalar kapsamında 11 bin 342 ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. Ümit Uysal'ın belediye başkanlığının ilk döneminde 9 bin 34 ton sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi'nin mahalledeki 2'nci etap çalışmaları 33 sokağı kapsıyor. 7 bin 201 metre uzunluğunda sokağın baştan sona yenileneceği çalışmalar kapsamında 11 bin 342 ton asfalt kullanılacak. Çalışmalarını yaklaşık 3 haftalık bir sürede tamamlanması hedefleniyor.