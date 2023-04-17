Cumhuriyet tarihinin en büyük yangından sonra griden yeşile dönüş

Yangın sonrası gri renge bürünen ormanlık alanlar, kendini yenileyen bitki örtüsü ve yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte tekrar yeşillendi.

28 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 sularında çıkan ve 3 ilçe, 59 mahallede etkili olup 10 gün sürerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat orman yangınında; 2'si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı, 60 bin hektarlık alan ise kül oldu. Yangın sonucu 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Büyük afet sonrası bölgedeki yemyeşil ormanlık alandan ise geriye gri renk tonunun hakim olduğu alanlar kaldı.

24 bin hektarda yoğun mesai

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangının hemen ardından kesim ve temizlik çalışmalarının yanı sıra bir yandan da yeşillendirme çalışmaları başlatıldı. Bölgede 16 bin hektara tohum, 8 bin hektara da fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Gri tekrar yeşile döndü

Yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyvesini vermeye başladı. Yangından en fazla zarar gören yerlerden Salur Mahallesi'nde tohumdan gelen fidanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ağaçlandırma çalışmaları kendini yenileyen bitki örtüsüyle buluşunca ortaya yemyeşil bir manzara çıktı.