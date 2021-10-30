Cumhuriyeti zirvede kutladılar

Antalya'da doğa sever ve dağcılar Cumhuriyetin 98. yıldönümünü Beydağları zirvesine çıkarak kutladı.

Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BEYDOSK) üyesi 15 doğa sever ve dağcı Metin Atasayar yönetiminde deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte bulunan Beydağları Çalbalı zirvesine çıkarak Cumhuriyetin 98. yıldönümünü kutladı.

Yaklaşık 2 saatte zirveye ulaşan BEYDOSK üyesi doğa ve dağcılık sporcusu zirvede Cumhuriyetin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak istiklal marşını okudu. Doğa sever dağcılar zirvede fotoğraf çektikten sonra zirveden ayrıldı.

Grup lideri Metin Atasayar, her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını zirvede kutlamayı geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.