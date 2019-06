Çuvala koyulup ölüme terk edilen o köpek kurtarılamadı

Antalya'da ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde bulunan köpeklerden biri çuvalın içinde havasızlıktan ölürken, hayatta kalmaya çalışan diğer köpek de götürüldüğü veteriner kliniğinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilgi veren veteriner hekim, "Bu kaza değil bilerek yapılmış, dövüş köpeklerinin önüne atılmış. Kuyruk kırık, vücudunun her yerinde derin diş izleri var. Hayvanın neresini tutsam elimde kalıyor" dedi.

Antalya'nın Demre ilçesi Çayağzı mevkinde ormanlık alanda gezen 2 genç bölgede bir çuval fark etti. Çuvalın hareket ettiğini gören gençler yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı. Çuvalı bıçakla keserek açan genç adeta dehşete kapıldı. O anları kameraya kaydeden gençler, çuvalın içinden biri ölü halde diğer de havasızlıktan ölmek üzere olan iki köpekle karşılaştı. Köpeğin nefes aldığını fark eden genç yaşadığını görünce köpeği çuvaldan çıkardı. Köpeğe hemen su ve ekmek veren gençler diğer yandan durumu polise de ihbar etti.

Kurtarılan köpek Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı

Antalya'da toplumsal olaylar konusunda farkındalık sağlamak amacıyla paylaşım yapan Antalya Hakkında isimli sosyal medya hesabından köpeklerin paylaşılması üzerine gerçek ortaya çıktı. Demre'de veteriner kliniğinde çalışan bir gönüllü hayvansever, kliniğe gelen köpeklere önce araba çarpmış olabileceğini değerlendirirken, sosyal medyada gördüğünün aynı köpek olduğunu fark etti. Gönüllü, "İlk başta araba çarpmış diye düşündüm sonra sosyal medyada videoyu görünce köpeği tanıdım ve durum ortaya çıktı. Köpeği belediyenin arabasıyla Kumluca Veteriner Kliniğine yolladım" diye belirtti.

Gönüllü, veterinerin kendisine, "Bu kaza değil bilerek yapılmış, dövüş köpeklerinin önüne atılmış. Kuyruk kırık, vücudunun her yerinde derin diş izleri var. Arka sol bacak tamamen gitmiş, his kaybı var, ön patide de his kaybı başlamış. Hayvanın neresini tutsam elimde kalıyor, ateşi 40 derece, enfeksiyonla kaplı. Birkaç gün bu hayvana eziyet edilmiş yeni değil" dediğini aktardı.

Durumun yetkililere aktarılmasında rol oynayan sosyal medya hesabı sahibi Uğur İncik, gördüğü manzarayı "insanlığın bitişi" olarak değerlendirdi. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden İncik, "Hangi insan, hangi vicdan böyle bir şey yapabilir aklım almıyor. Olayla ilgili çok fazla geri dönüş aldık, özellikle belediye yetkilileri konuya hemen müdahale etti. Bu hayvanların bu şekilde bulunduğu gibi, bunu yapanlar da en kısa sürede bulunacak" diye konuştu.