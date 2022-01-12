Cüzdanını kaybeden turistin imdadına jandarma yetişti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde banka ATM’si yakınında İsviçreli turistin düşürdüğü cüzdanı, jandarma ekipleri devriye yaparken buldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde banka ATM'si yakınında İsviçreli turistin düşürdüğü cüzdanı, jandarma ekipleri devriye yaparken buldu. İçerisinden 2 bin 500 TL bulunan cüzdan, sahibine ulaşılarak teslim edildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Evrenseki Mahallesi'nde dün yaptıkları devriye sırasında banka ATM'leri yakınında cüzdan buldu. İçerisinde 2 bin 500 TL olan cüzdanı muhafaza altına alan ekipler, cüzdanın B.F. İsimli İsviçreli turiste ait olduğu tespit edildi. Ekipler, B.F.'ye cüzdanı ve parasını teslim etti.