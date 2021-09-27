CW Enerji, 4 farklı fuara katılım sağlayacak

CW Enerji, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen fuarlarda yerini alıyor. Firma, 28-30 Eylül tarihleri arasında Amsterdam'da düzenlenecek “Solar Solutions”, 5-7 Ekim tarihlerinde Tuzla Expo Center'da 2.'si düzenlenecek “Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi”, 6-8 Ekim tarihlerinde Münih'te düzenlenecek “Intersolar Europe Fuarı” ve 13-15 Ekim tarihleri arasında da Antalya'da düzenlenecek “14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda” en son teknoloji ile geliştirdiği ürünlerini sergileyecek.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde birbiri ardına düzenlenecek olan dört fuarda yer alacak. Fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, sektörleri ile ilgili etkinliklerde aktif olarak yer almaya özen gösterdiklerini söyledi. Bu doğrultuda fuarları yakından takip ettiklerini ifade eden Sarvan, “Fuarlar için hazırlıklarımızı tamamladık. Sektörün gelişimi için fuarların oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerde firmalar kendilerini tanıtma imkanı bulurken, sektörel gelişmeleri de yakından görme şansı oluyor. Biz de sektörün öncü firması olarak, fuarlara kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz” dedi.

“Son teknoloji ile ürettiğimiz ürünlerimizi sergileyeceğiz”

Fuarlardan beklentilerinin son derece yüksek olduğunu belirten Sarvan, “Fuarlarda son teknoloji ile ürettiğimiz ürünlerimizi sergileyeceğiz. Sektör temsilcilerini inovatif ürünlerimiz ile bir araya getireceğiz. Stantlarımıza ilginin yoğun olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Fuarlarda gerçekleştirecekleri ikili iş görüşmeleri ile de güzel iş birliklerine imza atacaklarını dile getiren Sarvan, tüm ziyaretçileri stantlarına davet etti. Ayrıca CW Enerji, ‘Solar Solutions'ta Salon P10 4 no'lu stantta, ‘2. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi'nde Salon C3'te, ‘Intersolar Europe Fuarı'nda Salon A6 670 no'lu stantta, Gümüş sponsor olduğu 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda da B2-169-170 no'lu stantta ziyaretçilerini ağırlayacak.