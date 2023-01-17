CW Enerji CEO'su Yılmaz: "GES ile enerji üretimi her geçen gün popüler hale geliyor"

Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji, Ankara'da faaliyet gösteren Henkel firması ile yaptığı iş birliği bünyesinde firmanın çatısına 1156,16 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Çalışma ile 95 ağaç kurtarıldı.

Türkiye'de birçok GES projesinde CW Enerji panellerinin yer aldığını belirten CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, "Son teknoloji ile ürettiğimiz panellerimiz fabrikaların çatılarını kaplamaya devam ediyor. Bu çerçevede Ankara'da faaliyet gösteren Henkel firması ile de iş birliği yaptık ve firmanın çatısına 1156,16 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. GES sayesinde firma yılda yaklaşık 628 bin 790 karbon salınımının önüne geçecek ve 95 ağacın kurtarılmasını sağlayacak. İş birliğimiz sayesinde sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamış olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Ülkemizde ve tüm dünyada güneş enerjisi panelleri ile enerji üretiminin günden güne daha popüler hale geldiğine dikkat çeken Yılmaz, fabrikaların da daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için güneş enerjisinden daha fazla yararlanmaya başladığını kaydetti.

Kendimizi sürekli geliştiriyoruz

CW Enerji panellerinin yüksek verimliliği, dayanıklılığı ve düşük maliyetleriyle pek çok yatırımcı tarafından tercih edildiğini dile getiren Yılmaz, "Ar-Ge merkezimizde inovasyonu ve gelişimi faaliyetlerimizin odağına alarak, sektörümüze öncülük ediyor ve müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek için kendimizi sürekli geliştiriyoruz" diye konuştu.