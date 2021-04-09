CW Enerji, gıda sektöründe de çatıları güneşle buluşturmaya devam ediyor

Projede, 325Wp gücünde 8624 adet güneş paneli kullanıldı.

Sektörlerinde en yeni teknolojileri geliştirmeye devam ettiklerini belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, “Ülkemizin dört bir yanındaki fabrikaların çatılarını, GES ile donatmaya devam ediyoruz. Birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların çatısına güneş enerji santrali kuruyoruz. Bu kapsamda, uzun yıllardır gıda sektöründe faaliyet gösteren Güngör Zeytincilik ile de güzel bir iş birliğine imza attık. Fabrika çatısına 2802,8 kWp gücündeki santrali tamamladık. Bu projemizde 325Wp gücünde 8624 adet güneş paneli kullanıldı” dedi.

İnsanoğlunun yaşamını daha sürdürülebilir kılabilmek için duyarlı davranarak yeni teknolojiler sunduklarını dile getiren Yılmaz, akıllı panel sistemleri ile kullanıcıların karşılaşabileceği sorunlara yepyeni çözümler sunduklarını kaydetti.