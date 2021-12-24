CW Enerji ihracatta Batı Akdeniz'in parlayan yıldızı oldu

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları 2020"de elektrik-elektronik sektörü ihracatında birincilik ödülü aldı.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinin en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen ‘İhracatın Yıldızları 2020' töreninde ödüllerini aldı. Elektrik-elektronik sektörü ihracatında şampiyonluk koltuğuna oturan CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, yenilikçi ürünleri ile sektörlerinde fark oluşturduklarına dikkat çekti. Sarvan, başarılı çalışmaları karşılığında ardı ardına ödüller aldıklarını ifade ederek, “Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından gerçekleştirilen ‘İhracatın Yıldızları 2020' ödüllerinde de yerimizi aldık. Elektrik- elektronik sektörü ihracatında ilk sıradayız. En fazla ihracat gerçekleştiren firmalar arasında birinci olduğumuz için çok gururluyuz” dedi.

Salgın nedeniyle oluşan zorlu şartlara rağmen bölge ihracatına katkıda bulundukları için duyduğu mutluluğu dile getiren Sarvan, çalışmaları ile sektöre yön verdiklerini ve bunun karşılığını aldıklarını kaydetti.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Başarı çıtalarını gün geçtikçe yükseltmeyi sürdürdüklerine dikkat çeken Sarvan, “Bu ödül, bizim için büyük bir gurur. Bundan sonra da yolumuza daha da büyüyerek devam etmek istiyoruz. Antalyamız, Akdeniz Bölgemiz ve en önemlisi ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.