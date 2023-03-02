CW Enerji panelleri güneşin olduğu her yerde

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji ile bir firma daha enerjisini güneşten sağlayacak. Firma CEO'su Volkan Yılmaz, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını belirterek, “Kurulan 1525,59 kWp gücündeki güneş enerji santrali sayesinde yılda yaklaşık 1.100.000 kg karbon salınımının önüne geçilecek ve 166 ağacın kurtarılması sağlanacak” dedi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir firma ile yaptığı iş birliği çerçevesinde firmanın çatısına 1525,59 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Özellikle güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları arasında ön plana çıktığını belirten Yılmaz, “Gezegenimizdeki canlılığın da kaynağı olan güneş, çok önemli bir ısı ve enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi temiz, güvenilir, yenilenebilir, çevre dostu ve en önemlisi sınırsız bir kaynak olması nedeniyle birçok uygulama alanına sahiptir. Güneş enerjisinden elektrik üretiminden ısıtmaya, sıcak su elde edilmesinden aydınlatmaya kadar geniş bir alanda yararlanılabiliyor” dedi.

Dünyada ve ülkemizde artan teknolojik gelişmelerle birlikte güneş enerjisinin geleceğinin oldukça parlak olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu yönde yapılan yatırımların gün geçtikçe arttığını kaydetti.

"166 ağacın kurtarılması sağlanacak"

“Güneşten aldığımız güçle hem firmaların bütçelerine hem de sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyoruz” diyen Yılmaz, şunları kaydetti: “Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir firma ile de iş birliği yaptık. Firmanın çatısına kurulan 1525,59 kWp gücündeki güneş enerji santrali sayesinde yılda yaklaşık 1.100.000 kg karbon salınımının önüne geçilecek ve 166 ağacın kurtarılması sağlanacak. Bir firmayı daha güneş enerji santrali ile donattığımız ve sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağladığımız için mutluyuz”.