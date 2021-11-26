CW Enerji Türkiye'deki bayilerini Antalya'da ağırladı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye genelinde hizmet veren bayilerini Antalya'da ağırladı. Toplantıda konuşan CW Enerji CEO'su Tarık Savran, firma bünyesine yeni katılımların olduğunu belirterek, “Gün geçtikçe çok daha ileriye gidiyoruz” dedi.

Pandemi kuralları çerçevesinde organize edilen ‘CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı'nın 4.'sü gerçekleştirildi. Toplantının ilk gününde bayiler Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikayı ziyaret etti. Bayiler burada üretim sürecini yakından inceleme fırsatı buldu ve hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

CW Enerji'nin yenilikçi ürünlerinin yapım aşaması hakkında bilgi sahibi olan bayiler, toplantının ikinci gününde bir otelde bir araya geldi. Burada CW Akademi bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından bayilere güneş paneli üretim süreçleri, sektöre genel bakış, CW Enerji AR-GE süreçleri gibi çeşitli konularda eğitimler verildi. Toplantıda ayrıca 2021 yılı değerlendirilmesi ve 2022 yılı hedefleriyle birlikte gelecek planlamaları da masaya yatırıldı.

“Teknolojiyi yakından takip ediyoruz”

CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı'nda bir konuşma yapan CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, bayilere firmanın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Sarvan, “Yolculuğumuzda gün geçtikçe çok daha ileriye gidiyoruz. Ailemize her geçen gün yeni katılımlar oluyor ve bununla gurur duyuyoruz. Hızla gelişen teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve sektörümüzde fark oluşturan çalışmalara imza atıyoruz” dedi. Güçlü ve alanında uzman bir kadro ile çalışmalarına hızla devam ettiklerini dile getiren Sarvan, kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla yeni projeler üretmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

“Hep birlikte büyümeye devam edeceğiz”

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üretim firması olduklarını dile getiren CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz da, bu durumda bayilerinin büyük payı olduğunu söyledi. Yılmaz, CW Enerji bünyesinde bayi toplantısını geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, “Bayilerimizle birlikte bugüne kadar birçok projeye imza attık. Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte el ele vererek büyümeye devam edeceğiz” dedi. Gösterdikleri başarılı performanstan dolayı tüm bayilere teşekkür eden Yılmaz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışarak çok daha büyük başarılar yakalayacaklarını da sözlerine ekledi.

Katılımın yoğun olduğu bayi toplantısında CW Enerji'nin alanında uzman kadrosu tarafından katılımcılara üretim, AR-GE, finans, sigorta, İSG, e-ticaret alanlarında eğitim sunumları yapıldı. İlginin oldukça fazla olduğu sunumlarda, bayilere sektör hakkında detaylı bir şekilde bilgiler aktarıldı.

Gala yemeğinde coşku

Diğer yandan, eğitimlerin ardından tüm bayilerin katılımı ile gerçekleşen gala yemeği, coşku dolu anlara sahne oldu. Gala gecesinde, ‘bu yıl en çok satış yapan bayi' ve ‘bu yıl en çok satış yapan 2. grup bayiye plaketleri verilirken, ‘EPC - proje satışı', ‘e - ticaret satışı', ‘konut tipi sistem satışı', ‘sulama sistemi satışı' gibi kategorilerdeki başarıları için de ödüller takdim edildi. Gecede ayrıca müşteri takip sisteminde yapılan yönlendirmelere en hızlı dönüş yapan, yönlendirilen müşterilere en yüksek satışları yapan ve 2021 yılı içerisinde CW Enerji ailesine yeni katılan bayilere de ödül ve belgeleri verildi.