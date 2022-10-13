CW Enerji'den gençlerin istihdamına destek

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzaladı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalayan firma, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. İmzalanan protokol ile eğitim programı sonunda başarı gösteren öğrencilerin istihdamına destek verilecek.

Protokolün içeriği hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sektör arenasında gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların yanında sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da fark oluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda eğitime ve toplumsal gelişmeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Sarvan, “Kurulduğumuz günden bu yana eğitime destek vermeye devam ediyoruz ve öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmaktan dolayı oldukça mutluyuz” dedi.

"Öğrencilerin istihdamına destek verilecek"

Eğitim kalitesine katkı sağlamak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini ifade eden Sarvan, bu çerçevede Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzaladıklarını kaydetti.

Sarvan, imzalanan protokol ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirterek, “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile firmamızın nitelikli iş gücü ihtiyacını da karşılamayı hedefliyoruz. Bu amaçla öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerini ortaya çıkaracak, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeler yapılacak. Ayrıca eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkilerin güçlendirilerek firmamızın insan kaynağının geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecek. Eğitim programı sonunda başarı gösteren öğrencilerin istihdamına destek verilecek” diye konuştu.

Öte yandan, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolüne Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, CW Enerji CFO'su Melik Yetim ve firmanın İnsan Kaynakları Direktörü Ecem Özcan katıldı.