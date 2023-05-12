CW Enerji'den halka arz rekoru

Halka arzda 2,24 milyon bireysel yatırımcı ile erişilmesi güç bir rekora imza atan CW Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Antalya 2 buçuk milyon nüfuslu, bizim artık Antalya kadar ortağımız var” dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, güneş enerjisi paneli üreticisi ve proje entegratörü CW Enerji, toplam 3,26 milyar lira halka arz edildi. 26-28 Nisan'da gerçekleşen halka arzında payların tamamı satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 3,26 milyar lira olarak gerçekleşti. CW Enerji'nin başarısını tebrik etmek amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ile bir araya gelen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, plaket takdiminde bulundu. Sürdürülebilir ve temiz enerji yatırımıyla ön plana çıkan CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin rekor bir talep ile yaklaşık 2,36 milyon başvuru sayısına ulaşarak, halka arzda tüm zamanların rekorunu kırmasından dolayı memnuniyet duyduklarını kaydeden ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Büyük bir gurur duyuyoruz, buradan bir dev olarak CW Enerji'yi çıkardık. Gerçekten çok kısa zamanda çok büyük bir başarıya imza attılar” diye konuştu.

Bölge için örnek teşkil ediyor

ATSO ve Antalya OSB kurumları adına CW Enerji'nin başarılarının devamını dileyen Başkan Bahar, “Halka arz geliriyle yenilenebilir enerji yatırımları yapacak olmasının sermaye piyasasının kalkınmaya yaptığı katkı ve başarılı halka arzdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Başarılı olması ve rekorla gelmesi bölgemiz için çok değerli, büyük bir gurur” dedi. CW Enerji'nin kısa sürede çok büyük işler yaptığını kaydeden Başkan Bahar, “2 bin kişiye istihdam sağlayarak büyüyen dinamik bir firma. Ben CW Enerji'nin başarısının sadece kendisine ait olmadığını, Antalya'ya büyük bir örnek teşkil ettiğini, düşünüyorum. Arkası inşallah gelecektir, diğer firmalarımız da bu yolda başarıyla ilerleyecektir. CW Enerji bunun yolunu açtı, onun için kendilerine hem teşekkür ediyor hem de kutluyoruz” şeklinde konuştu.

"Kaynağımız var"

CW Enerji olarak 2010 yılında Antalya'da kurulan bir şirket olarak küresel rekabette güçlü olmak için önemli bir adım attıklarını kaydeden CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Gelmiş olduğumuz hacimde yaklaşık 1,8 GW. Bu seviyeye gelmiş bir şirket olarak küreseldeki rekabete ayak uydurabilmemiz için halka arz enstrümanını kullanmamız gerekiyordu, biz de bu yolda karar verdik” dedi. Yatırımlarını çok hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini kaydeden Sarvan, “Halka arz konusunun karşılık bulmasından çok memnunuz. Şu anda yatırımlarımızı zaman kaybetmeden global pazara yetişebilmek için ve bize güvenen arkadaşlarla daha başarılı bir süreç yaşamak, yatırımcılarımızı ve herkesi motive edebilmek için teknolojimizi, hızımızı ve becerilerimizi görebilmeleri için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. Kaynağımız da var, hepsini yapıyor ve başarıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımlarının hedeflerine ulaşmalarını sağlayacağına işaret eden Sarvan, “Hattımızı modernize ettik, araç dolum istasyonları konusunda bir yatırım yaptık, üretimimizin ve mevcut binamızda yer alan depolama alanlarının modernizasyonu var. Cirolarımızı, hedeflerimizi daha rahat bir şekilde yapıyor olacağız” dedi. CW Enerji'ye, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyon 300 bin olduğunu dile getiren Sarvan, “Dağılım yüzde 80 bireysel, eşit dağılım oldu. Rekor bir talep aldık. Bunun halkımızda karşılık bulmasından, halkımızın bize güvenmesinden son derece mutluyuz. Antalya 2 buçuk milyon nüfus, bizim burada 2 milyon 300 tane ortağımız var. Türkler ortalık yapamaz kim demişin ispatı işte. Burada da yüzde 20'yi de kurumsala verdik. Bu şekilde birçok haneye, kişiye dokunmuş olduk. İnşallah hep beraber büyüyeceğiz” ifadelerine yer verdi.