Cyle Larin: “Burak Yılmaz'ın burada olması güzel”

Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, Antalya kampında konuştu. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ın önemli bir parçası olmak istediğini söyleyen Larin, Burak Yılmaz'ın takımdaki mücadeleyi artıracağını sözlerine ekleyerek “Mücadeleye hazır olmasaydım Beşiktaş'a gelmezdim ve Kanada'da kalırdım” ifadelerini kullandı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin, basın toplantısında soruları yanıtladı. Kampı değerlendirerek sözlerine başlayan Larin, “Burada kamp gayet güzel şekilde geçiyor ve iyi şekilde ilerliyor. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Yeniden bir takım birlikteliği oluşturduk, bu da pozitif bir gelişme. Ekstra antrenmanlar yapıyorum. Burada attığı goller de pozitif bir gelişme oldu. Goller atmak özgüven gelişmesi oldu. Kampta her şey şu ana kadar yolunda gitti” ifadelerini kullandı.

“Burak Yılmaz önemli bir isim”

Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz'la ilgili konuşan Larin, “Burak Yılmaz çok deneyimli bir oyuncu. Burada olması gerçekten güzel. Forvet hattındaki rekabeti yükseltecektir. Vagner, İstanbul'da kaldı. Ben de takımın parçası olmaya çalışıyorum. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayım” dedi. Sezon başında goller atan ancak sonrasında bir düşüş yaşan genç oyuncu, “Başlangıçta goller attım, asistler yaptım ama sonra bir düşüş oldu. Ama şuna inanıyorum, yeniden goller atarak Beşiktaş'ın önemli bir parçası olabilirim. İyi şekilde çalışıyorum. Oynadıkça özgüven artıyor. Ben de bunu yakalamak için elimden geleni yapıyorum” diye konuştu.

“Baskıyı seviyorum”

Baskıyı seven bir futbolcu olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Cyle Larin, “Baskıyı sevdiğimi düşünüyorum. Yüksek atmosferler motivasyonumu da artırıyor. Her maçta elimden geleni yapıyorum. 3 gol attım hazırlık maçlarında. Daha çok süre aldıkça performans da yükseliyor. Zaman meselesi. Bu pozitif durumun sezonun geri kalanına da yansıyacağını düşünüyorum” dedi. Transfer olduğu ABD Ligi'nde de baskı olduğunu söyleyen Larin, “Buradaki seviye ve ilgiyle kıyaslanamaz ama ben bu baskıyı daha iyi bir performans ortaya koymak için kendime uyguluyorum” diye konuştu. Takımın oyun şeklinin kendisi için uygun olduğunu da dile getiren Kanadalı futbolcu, “Bu durum iletişim meselesi. Antrenmanlarda bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışıyorum. Bu iletişim günden güne gelişiyor. Şut atma konusunda kendimi daha çok geliştiriyorum” açıklamasını yaptı.

“İkinci yarıda devamlılık sağlayacağız”

Takımda ilk yarıda bir birliktelik kaybı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Cyle Larin, “Aslında ligin ilk yarısında bazı maçlarda çok iyi bir takım birlikteliği ortaya koyduk ve birlikte mücadele ettik. Ancak bazı maçlarda bir devamlılık eksikti ve şimdi ligin ikinci yarısında bu devamlılığı sağlayacağız” dedi. Kendisini mücadeleye hazır hissettiği için Beşiktaş'a transfer olduğunu söyleyen genç oyuncu, “Benim buraya gelme sebebim, mücadeleye kendimi hazır hissetmekti. Böyle olmasaydı Avrupa'ya, Beşiktaş'a gelmezdim, ülkemde kalırdım. Ben bahsettiğiniz oyuncuların seviyesine gelip Beşiktaş için önemli bir oyuncu haline gelebilirim” açıklamasında bulundu. Son olarak şampiyonlukla ilgili konuşan Kanadalı golcü, “Bu her zaman aklımızda ve bunu yapabileceğimize inanıyorum. Yeterli kaliteye sahibiz. Bunu yapabilirsek ligdeki her maçı kazanabiliriz. Bunu da yapınca şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.