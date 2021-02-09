D 400 kara yolunda kontrollü patlama yapıldı

Geçtiğimiz haftalarda meydan gelen heyelan sebebiyle Antalya Mersin D-400 kara yolunda göçük meydana geldi. Ara ara faaliyet gösterilen çalışmalar tam olarak bugün 08.00 itibari ile Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde başladı. Trabzon'dan gelen ROCK isimli delgi makinesi kaya üzerinde delikler açtı. Yaklaşık 20 adet açılan deliklerin içerisine ekiplerce patlayıcı yerleşilmesinin ardından kontrollü bir şekilde patlatma yapıldı. Çalışmalar sonucunda meydana gelebilecek tehlikeler ve insan güvenliği açısından Antalya Mersin D-400 kara yolu tahmini 3 gün kapalı olması bekleniyor.