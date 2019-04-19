İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

D vitaminli zeytinyağı ürettiler

Antalya’da Yüksek Kimyager Mehlika Gün ve Özlem Kıyak, kendi kurdukları laboratuvarda D vitaminli zeytinyağı üretti.

Antalya'da Yüksek Kimyager Mehlika Gün ve Özlem Kıyak, kendi kurdukları laboratuvarda D vitaminli zeytinyağı üretti.


Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesinde İş Güvenlik Uzmanı olarak çalışan Mehlika Gün ve Turizm Firmasında çalışan Özlem Kıyak 2018 yılında tesadüfen tanıştı. İki kimyager çalıştığı işi bırakarak D vitaminli zeytinyağı üretmeye karar verdi. Bir yıl boyunca laboratuvar ortamında yaptıkları ARGE çalışması sonucunda 2019 yılında D vitaminli zeytinyağını üretmeye başladılar.


ARGE aşamasında Endokrinoloji uzmanı akademisyenlerden danışmanlık hizmeti aldılar. D vitaminli zeytinyağı ile ilgili bilgi veren Yüksek Kimyager Mehlika Gün, D vitamini eksikliğinin bütün dünyada en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini, bu yüzden 30 sene önce Avrupa ülkelerinde gıdalara D vitamini eklemeye başlandığını ve on yıl içinde tüm gıdalarda D vitamini kullanılacağını söyledi.


Dubai ve Kuveyt'te özel bir firma ile anlaşma yapıldığını söyleyen Gün, gerekli prosedür tamamlanınca 2019 yılında ihracata başlayacaklarını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.