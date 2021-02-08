Dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus turiste gasp şoku

Antalya'da kimliği belirsiz iki şüpheli, dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus turisti silah gösterip korkutarak cep telefonunu gasp etti. Şoka giren genç kadın, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Olay, sabah 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Altınyaka Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşü için tek başına dağ yoluna çıkan Rus turist Oolesia Fedarova'nın (35) yanına kimliği belirsiz bir erkek gelerek cep telefonunu vermesini istedi. Fedarova'nın talebini geri çevirmesi üzerine şüpheli şahıs, hemen yakın mesafedeki otomobilde bekleyen arkadaşını işaret etti. Araçtaki şüpheli ise iddiaya göre belindeki silahı Fedaravo'ya gösterdi. Neye uğradığını şaşıran Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı. Telefonu alan 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Hayatının şokunu yaşayan Rus turist, yakınlardaki bir işletmeye gelerek iş yeri çalışanlarıyla durumu paylaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Rus turisti gasp edenlerin bulunduğu şüpheli beyaz araç, güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler güvenlik kameralarından tespit ettiği aracı bulmak için çalışma başlatırken, Fedarova ise ifade için polis merkezine götürüldü.