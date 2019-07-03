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Dağcılar 40 metrelik falezleri çöpten arındırdı

Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mağara Araştırma Kulübü üyeleriyle denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerde temizlik çalışması yaptı.


Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın doğa harikası falezlerinde AÜ Mağara Araştırma Kulübüyle birlikte kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Güvenlik önlemleri alınarak özel dağcılık ve tırmanış ekipmanlarıyla Falez 2 Park'tan falezlere inen ekipler pet, metal, cam şişeler ve diğer atıkları topladı. Falezlerden toplanan atıklar, falezlerden yukarı çekilerek, çöp toplama araçlarına aktarıldı. Yetkililer, falezlerin kirletmemenin temizlemekten daha kolay olduğunu belirterek, herkesi falezlerin korunması ve temiz tutulması konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

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