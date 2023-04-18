İhlas Haber Ajansı

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Dağlık alana düşen paraşütçüye jandarma helikopteriyle kurtarma

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kayalık alana düşen şahıs, jandarma helikopter desteğiyle kurtarıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kayalık alana düşen şahıs, jandarma helikopter desteğiyle kurtarıldı.


Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi Katiller Tepesi mevkiinde yamaç paraşütü yapan A.R.H., rüzgarın etkisi ile paraşütün hakimiyetini kaybetmesi sonucu dağlık alana düştü. Şahsın durumunu bildirmesi üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK timi, AFAD ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli ve sarp olması nedeniyle helikopterden destek istendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan A.R.H., kurtarıldığı helikopterle Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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