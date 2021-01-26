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Dalgalı denizde tehlikeli eğlence

Antalya’yı öğle saatlerinden itibaren etkisi altına alan şiddetli rüzgar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde de dalga boyunu artırdı.

Antalya'yı öğle saatlerinden itibaren etkisi altına alan şiddetli rüzgar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde de dalga boyunu artırdı. Tehlikeye ve uyarılara rağmen denize giren üç kişinin tehlikeli eğlencesi ise kameralara yansıdı.


Öğle saatlerinde ikisi elbiseleriyle denize giren ve başlarına kadar ulaşan dalgaların arasında eğlenen üç kişi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yüksekliği zaman zaman 2 metreyi bulan dalgaların çarpmasıyla zaman zaman savrulan üç kişi, kıyıdan fazla uzaklaşmadan kendilerini dalgalardan korumaya çalıştılar.

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