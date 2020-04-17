İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dallarını budadığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Kumluca’nın Altınyaka Mahallesi’nde komşusunun bahçesindeki ağacı budamak isteyen Galip Özdamar (63), ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Kumluca'nın Altınyaka Mahallesi'nde komşusunun bahçesindeki ağacı budamak isteyen Galip Özdamar (63), ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.


Komşusu, evinin bahçesindeki ağacın budanması gerektiğini ve kendisinin budayamadığını belirterek Galip Özdamar'dan (63) yardım istedi. Dün sabah komşusunun evine gelen Özdamar, ağaca çıktı ve budamaya başladı.



Komşusu yerde cansız bedenini gördü


Budanan dalları odun yapıp evinin önünde biriktirmekle meşgul olan ev sahibi yeniden budanan ağacın yanına geldiğinde Özdamar'ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen mahalle sakinleri, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma ve sağlık ekipleri Özdamar'ın ağaçtan düşerek boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.


Özdamar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi. Otopsiden getirilen Özdamar'ın cenazesi, bugün Altınyaka Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra yakınları tarafından Altınyaka Mezarlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.