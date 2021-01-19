Damian Kadzior, Alanyaspor'da

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Polonyalı sağ kanat oyuncusu Damian Kadzior, sezon sonuna kadar kendisini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"Sahada en iyi performansı sergileyeceğine inanıyorum"

Korona virüs tedbirleri kapsamında basına kapalı geçen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Eibar takımından Kadzior'u takımımıza dahil ediyoruz. Kendisi, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında forma giyiyor. Aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da oynuyor. Sahada en iyi performansı sergileyeceğine inanıyorum" dedi.

"Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim"

Damian Kadzior ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sahada Alanyaspor'un başarısı için verebileceğim çok enerjim var. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.