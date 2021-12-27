Damlama ve sulama filtresi çalan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsın 4 bin TL değerindeki damlama ve sulama filtresine çalan şüpheli yakalandı. Çalınan filtreler jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Kaş ilçesi, Gömbe Mahallesinde, ikamet eden A.K. isimli şahsa ait 4 bin TL değerindeki damlama ve sulama filtresinin çalınması olayı ile ilgili Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmada olayın şüphelisinin K.B. isimli şahıs olduğu anlaşıldı. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli K.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlere başlanırken, Jandarma ekipleri tarafından bulunan damlama ve sulama filtreleri sahibine teslim edildi.