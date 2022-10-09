‘Darısı Başımıza' KBT sahnesinde

Antalya Kepez Belediye Tiyatrosu, (KBT), Erkan Gündüz'ün kaleme aldığı, Derya Bütev'in yönettiği garip bir kız isteme merasimini konu alan ‘Darısı Başımıza' adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor.

KBT, birbirinde keyifli tiyatro oyunları ile Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde perdelerini tiyatro severlere açıyor. Her yıl farklı oyunlarla vatandaşlara kültür ve sanat hizmetini ücretsiz sunan Kepez Belediye Tiyatrosu(KBT), Antalyalılara muhteşem bir oyun hazırladı. KBT, Erkan Gündüz'ün kaleme aldığı, Derya Bütev'in yönettiği garip bir kız isteme merasimini konu alan ‘Darısı Başımıza' adlı oyunu 14 Ekim Cuma günü tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Yönetmenliğini Derya Bütev'in, yönetmen yardımcılığını Özge Efe'nin üstlendiği oyunda, Kostüm Tasarım Özge Efe, Kostüm Uygulama Hıdır Doğan, Işık Tasarım Mustafa Uçak, Koreografi Murat Menteş, Dekor Tasarımı Derya Bütev ve Mustafa Uçak, Dekor Uygulaması ise Kepez Belediyesi Ahşap İşleri Atölyesi tarafından gerçekleştirildi. Oyunda; Mehmet Çirik, Özge Efe, Kamil Kaplan, Derya Bütev, Özgür Çobanoğlu, Berkay Çeri, Özkan Demir, Ramazan Ay, Batuhan Ünlü rol aldı. Darısı Başımıza adlı tiyatro oyunu her hafta Cuma ve Cumartesi günleri saat 20.00'da perdelerini tiyatroseverlere aralayacak.