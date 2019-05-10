Darp edilen meslektaşları için oturma eylemi yaptılar

Antalya'da eski bir müvekkili tarafından darp edilen avukat için meslektaşları bir araya geldi. Antalya Barosu'na kayıtlı yaklaşık 60 avukat darp edilen meslektaşları için, adliye içinde yarım saat süren oturma eylemi yaptılar.

İddialara göre, Avukat Tuncay Akcelep dün Antalya Adliyesi'nde eski müvekkili B.D. tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akcelep, kendisini darp eden eski müvekkilinden şikayetçi oldu. Dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.D., bugün adliye koridorunda avukat Akcelep'i tehdit etmesi nedeniyle gözaltına alındı. Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar ise meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınamak için adliye içerisinde oturma eylemi yapmak için bir araya geldi.

Oturma eyleminden önce açıklamada bulunan Antalya Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Polat Balkan, son zamanlarda avukatlara yönelik saldırıların arttığını ifade etti. Meslektaşlarına yapılan saldırı nedeniyle toplandıklarını belirten Balkan, “Biz demokratik hakkımızı kullanarak bu olayı protesto etmek için buradayız. Sessizce oturduktan yarım saat sonra ise dağılacağız” dedi.

Cübbelerini giyen yaklaşık 60 avukat yere oturarak, yarım saat boyunca sessiz eylem yaptılar. Avukatların oturma eylemini gören vatandaşlar ise o anları cep telefon kameralarına kaydettiler.