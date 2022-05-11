İhlas Haber Ajansı

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Darp edilmiş olarak yardım isteyen Rus kadın hastaneye kaldırıldı

Antalya’da Konyaaltı Sahili’nde darp edilen yabancı uyruklu kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde darp edilen yabancı uyruklu kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konyaltı Sahili 14 numaralı plaj yakınında yüzünde yara izleri ve gözünde şişlik bulunan bir kadın, çalışanlardan yardım istedi. Görevliler Rus kadının durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konuşmayan ev ayakta güçlükle durabilen kadını, kadın çalışanlar koluna girerek ambulansa getirdi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınan kadın, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kadını darp eden şüpheli yada şüphelileri bulmak için başlattı.

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