Davut Çetin: “Bu kent için çalışmaya devam edeceğiz”

İş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)'lar gibi birçok alandan 300'ü aşkın kişinin katıldığı buluşmada Davut Çetin, bu toplantıların artık sık sık tekrarlanacağını belirtti. ATSO seçim döneminde başlayan ekip ruhunun büyüyerek devam ettiğine de dikkat çeken Davut Çetin, “O zamandan bu yana ekibimiz kopmadan, güçlenerek ve birliktelik içerisinde büyümeye devam ediyor. Bireysel olarak zaten birbirimiz ile sürekli iletişim halindeyiz ancak bu şekilde bir araya gelerek de ne kadar kalabalık olduğumuzu hatırlamış oluyoruz” dedi.

"Antalya'ya karşı sorumluluklarımız var"

Birliktelik duygusunun çok güçlü olduğu bir ekip olduklarını vurgulayan Çetin, “Çok şey konuşuldu, çok şey söylendi. Artık hep birlikte ileriye bakacağız. Bu kentte yaşayan her birey gibi bizlerinde bu kente karşı sorumlulukları var. Bizler bu sorumluluk bilinci ile Antalya için en iyi ne olacaksa onun için çalışacağız” ifadelerini kullandı.