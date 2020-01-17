Değirmenler Türkiye için dönecek

Yel değirmenleriyle ünlü Hollanda'da Uluslararası Turizm Fuarı Vakantiebeurs devam ediyor. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “2014 yılında ağırlanan 1 milyon 300 bin Hollandalı turist sayısını 2020'de aşacağız” dedi.

Sektör kuruluşlarını, tüketicileri, tur operatörlerini, seyahat acentelerini ve konaklama sektörünü bir araya getiren turizm fuarı Vakantiebeurs, Hollanda'nın Utrecht şehrinde devam ediyor. Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) temsil ediyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, fuar alanında temaslarda bulunuyor. İzlenimlerini aktaran ve yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi veren Dahaoğlu, fuar alanının girişinde güzel bir konuma sahip 628 metrekarelik bakanlık standında Alanya tanıtımı yaptıklarını, Alanya otel işletmecilerinin geniş katılımla fuarda yer aldıklarını söyledi.

"Sosyal medya fenomenleri ağırlanacak"

Fuarın halka açılan ikinci gününde yoğunluğun arttığını söyleyen Dahaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Erdem Acır'dan aldığı bilgiye göre 1 milyon 100 bin Hollandalının 2019'da Türkiye'ye geldiğini, 2020 hedeflerinin ise 2014'de yakalanan 1 milyon 300 bin rakamı olduğunu dile getirdi. Dahaoğlu, “Sosyal medya fenomenlerinin ve basın mensuplarının Alanya'da ağırlanması konusunda Sayın Acır'dan destek alacağız” dedi.

Tur operatörleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi veren Dahaoğlu, "Türkiye ile çalışan tur operatörleri TUI, Corendon, Sunweb ve FTI büyük stantlar açarak fuar alanında çalışmalarını sürdürüyorlar. TUI yetkilileri geçen yıla oranla erken rezervasyonlarda yüzde 20 artış yakaladıklarını söylüyor. Corendon yetkilileri ise geçen yıla göre yüzde 10 artışın üzerinde rezervasyon aldıklarını belirttiler. İlk gün, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Lahey Büyükelçimiz Şaban Dişli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirimiz Erdem Acır, Antalya Valimiz Münir Karaloğlu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İbrahim Acar, standımızı ziyaret ettiler ve çalışmalara destek verdiler. Yaptığım görüşmeler ışığında ve tanıtım planlamalarına baktığımda 2020'de 1 milyon 300 bin Hollandalı turist sayısını aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.