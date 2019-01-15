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Deklanşöre bu kez başkan Çavuşoğlu bastı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün İngiliz futbolcu Steven Coulker’in imza töreninin ardından eline fotoğraf makinesini alarak Coulker ve basın mensuplarının fotoğrafını çekti.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün İngiliz futbolcu Steven Coulker'in imza töreninin ardından eline fotoğraf makinesini alarak Coulker ve basın mensuplarının fotoğrafını çekti.


İmza töreninden hemen sonra devam eden fotoğraf çekimlerinin ardından Coulker ile gazetecilerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan başkan Çavuşoğlu, "Hep siz bizi çekecek değilsiniz ya, verin fotoğraf makinesini, bu sefer de ben sizi çekeyim" diyerek deklanşöre ardı ardına bastı. Neşeli anların yaşandığı o dakikalarda espriler de havada uçuştu. Başkan Çavuşoğlu, "Kendi profesyonel makinem olduğu için fotoğraf çekmeye çok da yabancı değilim" dedi.

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