‘Delirten ağrılarından' ameliyat ile kurtuldu

Yüz bölgesinde oluşan ağrılar nedeniyle su içerken bile zorlanan Kudret Uğur, şikayetlerinin artmasıyla birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Seçer‘e başvuruda bulunarak muayene oldu. Yapılan muayene, tetkik ve görüntüleme yöntemleri neticesinde Uğur'a halk arasında “delirten hastalık” olarak adlandırılan trigeminal nevralji tanısı konuldu. Uğur'a trigeminal nevralji hakkında bilgi veren Doç. Dr. Seçer onaylarını alarak hastayı ameliyata aldı.

Operasyon sonrası hastayı ziyaret eden Doç. Dr. Seçer, Trigeminal Nevralji rahatsızlığı hakkında bilgi verdi. Seçer, "Trigeminal Nevralji ani bir şekilde meydana gelen yüz ağrısı olarak adlandırılmaktadır. Yüz yıkamasında, dokunmada ve yeme içme gibi işlemlerde başlayıp şiddetlenebilir. Elektrik çarpması gibi hissedilen şiddetli ağrı, spazm benzeri yanma hissi ile meydana gelir. Bu hastalığın tam olarak sebebi ise bilinmemektedir. Sinir sistemini etkileyen ve kronik bir rahatsızlık olan bu hastalık halk arasında delirten hastalık olarak da bilinmektedir. Hastam Kudret Hanımın 3 yıldır giderek şiddetini arttıran yüzünün sol yarısında ağrıları vardı. Trigeminal nevralji hastalığında tedavi hastadan hastaya değişkenlik gösterse de genel olarak ilaç tedavisi, etkili olmadığı durumlarda ise cerrahi tedaviye başvurulmaktadır. Hastamız bize gelmeden önce bu hastalık için kullanabileceği ilaçları maksimum dozda kullanmasına rağmen hayat kalitesini azaltan ağrıları devam etmiş ardından radyofrekans yöntemi denemiş ancak etkisi çok kısa süreli olmuş. Trigeminal nevraljide bu tedaviler başarılı bir sonuç vermezse mikrovasküler dekompresyon denen cerrahi yöntemi yapılmaktadır. Kudret Uğur Hanım da mikrovasküler dekompresyon işlemi uygulayarak ağrılarından kurtulmasını sağladık” dedi.