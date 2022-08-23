‘Demir Adam' standart mesafede Türkiye Şampiyonu oldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Oral B Eğirdir Triatlonu'nda mücadele eden ‘demir adam' lakaplı iş insanı ve Milli sporcu Ali Bıdı ikinci olurken, Mersin, Ordu ve Eğirdir triatlonlarında toplamda elde ettiği 18 bin puanla standart mesafe kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu kupasını kaldırdı.

Türkiye'nin en köklü triatlon yarışlarından biri olarak dikkat çeken Eğirdir Triatlonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Eğirdir Belediyesi'nin iş birliği ile yapıldı. Yüzme etabının Eğirdir Gölü'nde gerçekleşen organizasyonda M3, yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grupları ve karışık bayrak kategorilerinde toplam 450 sporcu yarıştı.

Eğirdir gölünde bin 500 metre yüzen sporcular, ardından 40 kilometre bisiklet sürdü, sonra da 10 kilometre koştu.

Triatlonda Antalya'yı temsil eden 73 yaşındaki ‘demir adam' lakaplı Ali Bıdı, bisiklet etabının bitiş çizgisinde kaza geçirdi. Bisikletten düşme sonucu ayağından yaralanan Bıdı, buna rağmen yarışı bırakmadı ve ikinci oldu.

Yarışlar sonunda iki ödül töreni düzenlendi. İlk törende Ali Bıdı, ikincilik madalyasını aldı.

Başarılı sporcu Bıdı düzenlenen ikinci törende, katıldığı Mersin, Ordu ve Eğirdir triatlonlarında standart mesafede elde ettiği 18 bin puanla Standart Mesafe Türkiye Şampiyonu kupasını kaldırdı. Kupasını Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın elinden alın Ali Bıdı, protokole de sağlıklı beslenme ve sporla ilgili mini bir brifing verdi.