Demir profil yüksek gerilim hattına değdi, 2 işçi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın çatısında çalışırken ellerindeki profil demirinin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılan biri yabancı uyruklu 2 işçi yaralandı.

Olay, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında çalışmakta olan 2 işçi ellerindeki profil demirinin binanın önünden geçmekte olan yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Şans eseri oldukları yere düşen Emrah Gözeten ve Suriye uyruklu Abdullah El Abdullah yaralandı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.