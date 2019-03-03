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Demirci ustasının araç içinde darp edilip yola atıldığı iddiası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol kenarında baygın halde bulunan demirci ustası, araçlarına bindiği 3 kişinin kendisini döverek araçtan attıklarını iddia etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında baygın halde bulunan demirci ustası, araçlarına bindiği 3 kişinin kendisini döverek araçtan attıklarını iddia etti.


Olay, Külcüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların yol kenarında bir kişinin uzun süredir yattığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekibi ve Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekip, Hasan Ö. adlı şahsı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.


Demirci ustası olduğu öğrenilen Hasan Ö.'nün ifadesinde, demir işi yaptırmak istediğini söyleyen ve isimlerini bilmediği 3 kişinin aracına binerek yapılacak işi görmek için yola çıktığını, şahısların araç içerisinde kendisini dövdükten sonra araçtan attıklarını, giderken de silahla ateş ettiklerini söylediği öğrenildi. Hasan Ö.'nün durumunun iyi olduğu bildirilirken, jandarma ekipleri olay yerinde bir süre boş kovan aradı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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