Demre Belediye Meclis üyelerinden Mehmetçik Vakfı'na 15 bin TL bağış

Okan Kocakaya, Ekim Ayı Meclis Toplantısında Belediye Meclis üyeleriyle birlikte huzur hakkı ücretleri olan 15.000 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını söyledi.

Okan Kocakaya ve Demre Belediye Meclis Üyelerinin Ekim Ayı Meclisi huzur hakkı ücreti 15.00 TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaları nedeniyle vakıf tarafından plaket ve Şilt Beratı gönderildi. Demre Belediye Meclisinde görev yapan tüm arkadaşlarıyla birlikte Ekim Ayı Meclisi huzur hakkı ücreti olan 15.00 TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldıklarını belirten Okan Kocakaya, meclis üyesi arkadaşlarına örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Kocakaya, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından kendisine takdim edilen plaket ve Şilt Beratını gururla belediyenin en güzel köşesinde sergileyeceklerini dile getirdi.