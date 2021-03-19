Demre Devlet Hastanesi'ne KBB ve Göz Poliklinikleri açıldı

Demre Devlet Hastanesine hayırseverler tarafından yaptırılan KBB ve Göz Poliklinikleri düzenlenen tören ile açıldı. Hastanesindeki açılış töreni sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak düzenlendi.

Açılış Töreninde konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür hastane hizmetleri hakkında yaptığı açıklamasında. “Demre Devlet Hastanesi, 8'i yoğun bakım olmak üzere toplam 50 tescilli yatak kapasitesi ile C grubu hastane rolünde hizmet sunmaktadır. Hastanede 6'sı uzman, 8'i pratisyen olmak üzere toplam 14 hekim, 31 hemşire ve 14 ebe görev yapmaktadır. 18 poliklinik odası aktif kullanılmaktadır. Hastanede aile hekimliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, genel cerrahi ve kadın hastalıkları ve doğum dallarında poliklinik hizmeti sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız polikliniklerle de vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz” dedi. Açılış töreninin ardından AK Parti Antalya Milletvekili Uzm. Dr. Tuğba Vural Çokal hastaları muayene etti.

Törene, Antalya Milletvekili Uzm. Dr. Tuğba Vural Çokal, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, İlçe Başkanı Bayram Arıcı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Günay, Hastane Başhekimi Ceren Bilge , Hayırseverler Prof. Dr. Ümit Taşkın ve İş İnsanı Mehmet Topaloğlu, Hastane yöneticileri, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.