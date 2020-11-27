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Demre Karabucak'a yeni içme suyu hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Karabucak Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgede içme suyu altyapı çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Karabucak Mahallesi'nde yeni imara açılan bölgede içme suyu altyapı çalışması yaptı.


Antalya'nın ilçelerinde yerel belediyeler tarafından imara açılan alanların altyapı ihtiyacını gidermeye yönelik Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor. Demre ilçesine bağlı Karabucak Mahallesi'nde yeni imar verilen bölgelerde ekiplerce içme suyu altyapı çalışması gerçekleştirildi.


1300 metre içme suyu hattı


ASAT Demre İlçe Şube Müdürlüğü imkanlarıyla tamamlanan çalışma kapsamında toplam 1300 metre uzunluğunda 110'luk polietilen içme suyu hattı döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Zorlu arazi koşullarında sürdürülen imalat sorunsuz olarak bitirildi.

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