Demre Mezbahası ve Kaş Terminali hizmet için gün sayıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaş-Demre Mezbahası ile Kaş Terminali'ni inceledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demre Geleneksel 14. Deve Güreşi Festivali'ne katıldı. Güreşlerde Başkan Türel'e halk sevgi gösterisinde bulundu. Türel, Demre ve Kaş için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatarak, “Demre'nin, Antalyalıların, tarihinde görmediği hizmetleri Allah'ın izniyle yapabilme gayreti içinde olduk. Bize verdiğiniz destekten dolayı Demreli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Biz sizin için varız. Siz varsanız biz varız. Biz sizlerin hizmetkarı olmanın şerefi ile yaşıyoruz Allah hepinizden razı olsun” dedi.

“Mezbaha açılıyor, Yavu'ya su geliyor”

Başkan Türel, Deve Güreşleri'nin ardından Kaş ve Demre bölgesine hizmet verecek ve yapımında sona gelinen mezbaha projesini inceledi. Başkan Türel daha sonra Yavu Mahallesinde vatandaşlarla biraraya geldi. Kaş-Demre Mezbaha tesisini tamamladıklarını ve kısa bir süre sonra hizmete açacaklarını belirten Başkan Türel, “Mezbaha tesisimiz hem Kaş hem de Demre'deki hemşerilerimize hizmet verecek. Bütün hazırlıklar tamam” dedi. Başkan Türel Yavu'nun en önemli sorununun içme suyu olduğunu belirterek, konuyla ilgili ihaleye çıktıklarını ancak katılım olmaması nedeniyle ikinci kez ihale yapacaklarını söyledi. İkinci ihalenin 15 Ocak 2019'da yapılacağını belirten Başkan Türel, Yavu'ya pompa ile su basmak suretiyle bin metre yüksekliğe suyu taşıyacaklarını söyledi.

Başkan Türel, daha sonra Kaş Terminalini de inceledi. Terminalin artık bitme noktasında olduğunu belirten Türel, Kaş'a yakışan çağdaş ve modern terminalin yakın zamanda hizmete gireceğini kaydetti.