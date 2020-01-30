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Demre Toptancı Hali'nin yağmur suyu sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Toptancı Hali’ne yağmur suyu drenaj hattı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Toptancı Hali'ne yağmur suyu drenaj hattı yaptı. Yağışların su birikmesine yol açmadan kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlayan drenaj hattı, önemli bir ihtiyacı giderdi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki toptancı hallerin alt yapı ve fiziki eksikliklerin gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda ASAT Genel Müdürlüğü Demre Toptancı Hali'nde yağmur suyu alt yapı çalışması gerçekleştirdi. Şiddetli yağışlarda göllenme oluşan Küçükkum Mahallesi'ndeki Toptancı Hali'ne yağmur suyu drenaj hattı yapıldı. Yağışların su birikmeye yol açmadan tahliyesini sağlayan drenaj hattı ile toptancı halin önemli bir sorunu çözüldü. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Toptancı Hali'ne tüccarların ve esnafın talebi üzerine 3 kabin erkek, 2 kabin bayan olmak üzere toplam 5 kabinlik tuvalet ve banyo yapımına başladı.

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