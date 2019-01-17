İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demre'de Anadolu Rock rüzgârı esti

Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Ali Dilekci Demre’de verdiği konserde sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı.

Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Ali Dilekci Demre'de verdiği konserde sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı.


Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Selçuk Yıldız, İlçe Jandarma Komutan V. Jandarma Teğmen Emre Tırpancı, Türsab Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ve çok sayıda vatandaşın izlediği konsere gelen seyirciler Dilekci'nin Türkiye de verdiği ilk konserinde şarkılarına eşlik ettiler.


Yıllardır Anadolu Rock Müziği kültürünü Almanya'da temsil eden Ali Dilekci Sahnede Anadolu ezgilerini de Demrelilerle seslendirdi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.