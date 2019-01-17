Demre'de Anadolu Rock rüzgârı esti

Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Ali Dilekci Demre'de verdiği konserde sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı.

Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Selçuk Yıldız, İlçe Jandarma Komutan V. Jandarma Teğmen Emre Tırpancı, Türsab Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ve çok sayıda vatandaşın izlediği konsere gelen seyirciler Dilekci'nin Türkiye de verdiği ilk konserinde şarkılarına eşlik ettiler.

Yıllardır Anadolu Rock Müziği kültürünü Almanya'da temsil eden Ali Dilekci Sahnede Anadolu ezgilerini de Demrelilerle seslendirdi