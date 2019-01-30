Demre'de çıkan hortum ucuz atlatıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde dün akşam saatlerinde oluşan hortum seralarda küçük çapta zarara yol açtı.

Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi Saz mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum Ali Çetin'e ait domates serasının plastik örtülerine zarar verdi.

Sağanak yağış ve fırtına ile birlikte denizden bir anda hortum oluştuğunu belirten üretici Ali Çetin, "Göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zamanda seraların plastik örtülerini yırtıp havalandırdı. Demir aksamına zarar vermediği için komşularımız ile birlikte yeniden örtü altına aldık. Buna da şükür. Komşu ilçelerimizde can kayıpları oldu. İnşallah bir daha çiftçilerimiz hortuma maruz kalmaz" dedi.